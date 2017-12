Eutingen Von Polka über Marsch zu poppigen Klängen

Eutingen-Weitingen. Den musikalischen Höhepunkt des Jahres eröffnete die Vereins-Jugendkapelle unter der Leitung von Marcel Breining. Joachim Nägele führte in die Stücke ein und war stolz darauf, dass der Großteil der 13 Nachwuchsmusiker schon in der Erwachsenenkapelle spielt. Die Disney-Filmmusik zum Märchen von "Aladdin" und seiner Wunderlampe und danach Melodien aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin" (Original: "Let it Go") und schließlich "Hot Latin" mit Hits von Jennifer Lopez oder "Santana" wurden gekonnt vorgetragen. Die Jugendkapelle wurde mit anhaltendem Beifall bedacht und durfte nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Das knapp 40 Mitglieder zählende Blasorchester unter der Leitung von Nägele präsentierte erneut einen musikalischen Melodienstrauß, heuer mit dem Schwerpunkt Entertainment, Film- und Unterhaltungsmusik. Auftakt war der "Captain America Marsch" aus dem Science-Fiction-Genre, mit dem der Komponist Alan Silvestri einen kraftvollen und einprägsamen Marsch geschaffen hat. Aus "Choral and Rockout" spielten die Musiker zuerst nur den festlichen, getragenen und streng gesetzten Choral nach einem Thema des barocken Meisters Johann Sebastian Bach. Das Stück hat der Holländer Ted Huggens für Blasmusikmusik arrangiert. Die Musiker hoben sich den zweiten Teil, eine zum "Rockout" arrangierte Fuge, in der jedes Register das Thema des Werkes durchwandert und alles zusammen zu einer gewaltigen und grandiosen Ausdehnung führt, für ihre spätere Zugabe auf.

Ein Zeitsprung führte in die 80er-Jahre