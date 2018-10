Eutingen Von der großen Resonanz überwältigt

Geheizt werden musste am Dienstagabend nach gewisser Zeit nicht mehr, denn die Gäste sorgten dafür, dass so mancher ins Schwitzen kam. Lieder wie "Rosamunde" wurden umgedichtet auf "schenk mir dein Sparkassenbuch, 10 000 Mark sind dir gut". Die Weitinger Sänger des Gesangverein mussten dabei herzlich lachen und erinnerten sich: "Weißt du noch, das haben wir immer in Felldorf gesungen. Da hieß die Wirtin Rosa und hat gestrahlt, wenn wir nur für sie gesungen haben."

Begrüßt wurden auch neue Gäste mit Liedern wie "Ach, was kommt von draußen rein". Während in Bad Cannstatt so mancher Weitinger auf dem Wasen feierte, schien in Weitingen eine ähnlich gute Stimmung zu herrschen, denn auch dort wurde ein "Prosit" nach dem nächsten gesungen.

So mancher blieb länger als geplant, in der Hoffnung, der Abend wird bald wiederholt. Markert stellte einen nächsten Sing-Abend schon einmal in Aussicht: "Aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, sondern nach der Fasnet."