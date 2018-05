Eutingen Vier Unterstützer weniger als im Vorjahr zu verzeichnen

1980 riefen einige Eutinger zusammen mit Pfarrer Haas und dem damaligen Bürgermeister Julius Schaffner die Fördergemeinschaft der Sozialstation Horb in Eutingen ins Leben. Von 129 Gründungsmitgliedern stieg die Zahl auf bis zu 147 Mitgliedern im Jahr 1987 an, doch in den vergangenen Jahren war sie rückläufig. Deshalb freute sich Pfarrer Beda Hammer, Vorsitzender der Fördergemeinschaft der Sozialstation Horb in Eutingen, umso mehr, dass zahlreiche Mitglieder die Neuerungen bei der Hauptversammlung in der Eutinger Pfarrscheuer erfahren wollten. Am Durchschnittsalter der Anwesenden war zu erkennen, dass die Fördergemeinschaft dringend Nachwuchs und Verstärkung brauchen könnte.

In ihrem letzten Kassenbericht nannte die scheidende Kassiererin Cäcilia Arnoldt 48 Mitglieder. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl um vier Mitglieder gesunken. "Der Mitgliederschwund liegt daran, dass die Mitglieder sterben und die Nachkommen die Förderung nicht aufrecht erhalten", erklärte Arnoldt. Daher habe sie Mitglieder-Formulare mitgebracht. Wenn jedes Mitglied in seinem Umkreis Werbung macht, könnten vielleicht neue Förderer gewonnen werden.

Aktuell könnte mit den Mitgliederbeiträgen der Abmangel an die Sozialstation Horb nicht gedeckt werden. Daher wurde im vergangenen Jahr ein leichtes Minus erwirtschaftet. "Wir haben aber aus den guten Jahren noch Rücklagen", verwies die Kassiererin auf das zurückgelegte Geld. Die niedrigen Zinsen würden sich aber auch in der Fördergemeinschaft niederschlagen, denn für das Ersparte gebe es aktuell nicht viel. Im vergangenen Jahr habe die Fördergemeinschaft aus Eutingen am Jubiläumsfest 40 Jahre Sozialstation Horb mitgewirkt. Ansonsten bestehe die Fördergemeinschaft hauptsächlich, um die Arbeit der Horber Sozialstation zu unterstützen.