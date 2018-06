Eutingen Vier Chöre aus vier Landkreisen

Der Chorleiter Patrick Rützel macht es möglich. Er leitet die Chöre Chorisma Eutingen aus dem Landkreis Freudenstadt, Young Voices aus Vöhringen (Landkreis Rottweil), Gospel Connection aus Tübingen und Voices-E-motion aus Böblingen. Jeder dieser Chöre hat etwa 20 bis 25 Mitglieder und jeder Chor hat Pop, Musical und Gospels im Repertoire. So entstand die Idee von Chorleiter Rützel zu dem Projekt "United We Sing Pop & Gospel Classics".

Die mehr als 80 Sängerinnen und Sänger studierten ein Programm ein, in dem von jedem Chor bereits bekannte Stücke genommen, aber auch völlig neue Lieder eingeübt wurden. Der Bogen spannt sich nun von modernen Gospels über Popklassikern von Simon & Garfunkel, Bob Marley und Toto bis zu Melodien aus dem Musical König der Löwen. Zahlreiche Solisten und die Liveband Maja setzen weitere musikalische Akzente.

Das erste Konzert fand Ende April vor einem begeisterten Publikum in Eutingen statt. Am Samstag, 23. Juni, tritt der Projektchor in der Böblinger Kongresshalle erneut auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. An der Abendkasse sind die Eintrittskarten für 18 Euro erhältlich.