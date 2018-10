Eutingen Vielleicht zum letzten Mal Filme schauen

Vor allem die Zahl der Erwachsenen war bei den vergangenen Malen niedrig. An der Auswahl der Filme habe es nicht gelegen, weiß auch der Filmvorführer. Den vergangenen Hollywoodstreifen "Die Verlegerin" mit Tom Hanks und Meryl Streep schauten sich gerade einmal fünf Kinobesucher an. Bei der Kino-Aufführung im Herbst vergangenen Jahres kamen 14 Kinobesucher in den Abendfilm "Das Pubertier". Vielleicht sei das Wetter zu gut gewesen oder hätten zu viele Parallelveranstaltungen in der Region stattgefunden. Das wollte die Gemeindeverwaltung dieses Mal verhindern und wich auf den Sonntag aus.

Um 14.30 Uhr wird der Film "Das doppelte Lottchen" gezeigt. Der 97-minütige Film mit einer Altersempfehlung ab sechs Jahren handelt von den bekannten Zwillingen Lotte und Luise. Ein echter Film-Klassiker, nicht nur für Kinder, wissen die Organisatoren. Der Eintritt liegt bei drei Euro. Um 17 Uhr wird "Liliane Susewind" gezeigt, der für Kinder ab sechs Jahren empfohlen wird. Im Film kann die Hauptdarstellerin mit Tieren reden und deckt das Geheimnis um das Verschwinden der Zoo-Tiere auf. Der Film kostet drei Euro. "303" folgt ab 20 Uhr, wobei ein Roadmovie gezeigt wird. Der 139-minütige Film kostet fünf Euro und schließt den Kinotag ab.

Für Snacks und Getränke sorgt die Jugendrotkreuz-Gruppe Eutingen, die mit dem Erlös ihre sozialen Aufgaben in der Gemeinde Eutingen finanziert. Neben den regelmäßigen Gruppenstunden für Kinder von sieben bis 15 Jahren bietet das Jugendrotkreuz Angebote für Kinder aus sozial schwächeren Familien an. Bisher gehören sechs syrische Kinder der 20-köpfigen Gruppe an. Die Gruppenstunden sind immer donnerstags, von 18 bis 19 Uhr, außer in den Ferien.

"Wir haben keine Einnahmen von öffentlicher Hand, weil wir keine kommunale Einrichtung, sondern ein eingetragener Verein sind", erklärt Meral Celik vom Jugendleiter-Team und weist auf geplante Anschaffungen wie Jugendrotkreuz-Kleidung, Übungsmaterial und vieles weitere hin. Celik betont, dass der Erlös eins zu eins den Kinder zugute kommt: "Wir würden uns freuen, wenn einige Kinobesucher am Sonntag bei uns einen Stopp einlegen."