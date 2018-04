Eutingen Vielleicht etwas grau meliert – aber alles andere als eingeschlafen

Die einst traditionelle Hockete am 1. Mai wird es auch künftig nicht mehr geben, so der Vorsitzende. Dies sei vor allem dem Altersdurchschnitt der Mitglieder geschuldet, aber auch den Vorschriften der Gesundheitsbehörden. Ohne fließendes Wasser, moderne Toilettenanlagen und Kühlungen gehe es einfach nicht mehr, so der Vorsitzende. Die Pflege des Waldhüttenareals bleibe aber Aufgabe des Verkehrsvereins.

Laut Kassiererin Ute Zaminer hat der Verein aktuell rund 60 Mitglieder, von denen ein stattliches Drittel die Versammlung besuchte. Buchmäßig wurde 2017 ein leichtes Plus erwirtschaftet, was allerdings daran lag, dass die Busrechnung für Heidelberg erst im neuen Jahr einging. Heute betrachtet, ergebe sich ein leichtes Kassenminus bei stabilem Vereinsvermögen, so Ute Zaminer. Marion Rainer hat mit Dietmar Kurz die Buchhaltung geprüft und war mit der Arbeit der Kassiererin bestens zufrieden.

Im Rahmen der Entlastung dankte Ortsvorsteher Roland Raible für das Angebot des Verkehrsvereins, der trotz anderslautender Gerüchte nach wie vor mit Leben erfüllt sei. "Kameradschaftlich passt es", so der Ortsvorsteher. Lobenswert sei die Unterhaltung der Waldhütte. Der Verkehrsverein sei unkompliziert und arbeite gut mit, was er besonders für das Kinderferienprogramm lobte. Vorsitzender Hans Rainer sei auch als stellvertretender Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft ein Aktivposten im Ort. Schade sei, dass das Fest am 1. Mai nicht mehr stattfinde, so der Ortsvorsteher. Lob gab es für die Beteiligung beim Blumenschmuck im Ort und für die Reinigung der Bushaltestellen bei den Dorfputzaktionen.

Einige Termine zur Jahresplanung wurden bei der Hauptversammlung des Verkehrsvereins Weitingen bereits angesprochen. Für zwei Ausflüge stehen mehrere Vorschläge zur Diskussion, die im Ausschuss besprochen werden. Zur Debatte stehen eine Stuttgarter-City-Tour mit den offenen Bussen, eventuell gekoppelt mit einer Weingutbesichtigung, oder der Thyssenturm in Rottweil. Für Herbst möchte der Verein mal wieder einen Besuch in einem Weinbesen organisieren. Stattfinden soll auch wieder eine Jahresabschluss- oder Winterwanderung.