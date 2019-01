Eutingen Viele raten, wer wohl neues Prinzenpaar in Ringelschwanzhausen wird

Doch nicht nur junge Paare sind im Fokus der Rätselnden. Die Prinzenpaare Diana und Joachim Akermann im Jahr 2016 und Doris und Gerd Klaussner im Jahr 2014 haben gezeigt, dass auch langjährig Verheiratete in Frage kommen können. Es bleibt also spannend.

Wie jedes Jahr wird die Prinzessin ganz geheim zum Salon Krespach gefahren, wo sie sich für ihren großen Moment stylen lässt. Höchste Geheimhaltungsstufe gilt, weshalb die beiden Prinzenpaar-Beauftragten alle Hände voll zu tun haben. Doch auch das Prinzenpaar überlegt sich seit Wochen Ausreden für jede erdenkliche Lebenslage, um bloß nicht vor dem Eröffnungsball am Samstag, 26. Januar, erkannt zu werden. Um die Spannung an diesem Abend hoch zu halten, wird die bekannte Strauß-Melodie aus "Also sprach Zarathustra", auch bekannt aus der Warsteiner-Werbung, zu hören sein.

Früher stand das Prinzenpaar hinter der bekannten Prinzenpaar-Wand, mit Porträt der Talhexe, der Schelladralle, der Bären, der Teufel, des Zunftrats und eines Prinzengarde-Mädchens. Als neue Wand wurde die mit den Silhouetten der Prinzessin und des Prinzen aufgestellt. Ob diese auch dieses Jahr zum Einsatz kommt, davon dürfen sich die Besucher des Eröffnungsballs ebenfalls überraschen lassen. Die "Lausbuba" werden an diesem Abend die musikalische Unterhaltung übernehmen. Zudem treten die Narrenzunftgruppen, die Tänzer der Prinzengarde und Stolperschwänzle sowie weitere auf.

Am Samstag, 2. Februar, lädt die Narrenzunft zu 50 Jahre Schelladralle ein. Die Morenas spielen an diesem Abend.

Der Musikantenball der Musikkapelle Eutingen ist am Samstag, 16. Februar. Die Musiker werden wieder Programmpunkte zeigen, die einmalig aufgeführt werden.

Bei der Fleckafasnet am Samstag, 23. Februar, treten die Eutinger Vereine auf. Am Schmotzigen Donnerstag, 28. Februar stürmen die Narren das Eutinger Rathaus und werden dann in der Eutinger Festhalle für ein närrisches Programm sorgen. Die "Lausbuba" spielen zum Tanz auf.

Der Kindernachmittag findet am Freitag, 1. März, in der Halle statt, wobei das Kinderprinzenpaar präsentiert wird. Mit dem bunten Abend am Samstag, 2. März, schließt die NZE ihre diesjährige Fasnetsball-Reihe. Die Band Overall aus Weitingen wird spielen und zum letzten Mal in dieser Saison werden die närrischen Gruppen aus Eutingen zu sehen sein. Zu Gast ist auch wieder der Partner-Carnevalsverein aus Talheim, der das Programm ebenso mitgestaltet. Der große närrische Umzug findet am Sonntag, 3. März, in Eutingen statt.

Am Dienstag, 5. März, ist ab 18 Uhr die Fasnetsverbrennung am Narrenbrunnen.