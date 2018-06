Eutingen Viele fleißige Helfer kommen zum Zeltaufbau

Zeltbauer Harald Marquardt ist mehr als zufrieden: "Die Helfer sind sehr fleißig, das geht ruckzuck." Zum einen wurde das 55 auf 21 Meter große Hauptzelt aufgebaut. In diesem befindet sich schon die Bühne. Die Stuhlung kommt die Tage. Angebaut wird ein etwa 10 auf 21 Meter großes Nebenzelt. "Wir haben so viele Anmeldungen für das Jahrgangstreffen", erklärt Sabine Rainer von der Gemeindeverwaltung. Zudem werde damit Platz für die Gäste am Freitagabend geschaffen. Da tritt neben der Eutinger Sängerin Chantal Raible, ehemals Chantara, die Coverband Abba World Revival auf. Damit die Gäste gut sitzen und im sonst so feuchten Brühlgelände keine kalten Füße bekommen, wurde im gesamten Zelt sowie im Eingangszelt und im Küchenzelt ein Holzboden verlegt.

Hanna und Philipp Kehm sorgten für die Verpflegung der tatkräftigen Schaffer. Als Zeltmeister wurden bald schon Patrick Raible, Thomas Platz und Eberhard Gsell erkoren. Viel Platz wurde nicht nur für die Gäste eingeplant, auch die Küche und der Spülbereich wurde großzügig gestaltet. Der Eingang befindet sich im Nordbereich, daneben das Spülmobil, angrenzend der Spül-, Getränke- und Küchenbereich. Der Weizenstand wird die Tage in Richtung Westen und die Bar in südlicher Richtung eingerichtet. "Wir werden uns in den kommenden Tagen ab 17 Uhr zum weiteren Aufbau treffen. Helfer sind immer willkommen", erklärt Rainer.

Diese weist auch nochmals daraufhin, dass am Freitag der Einlass um 19 Uhr ist. Der Familientag am Samstag beginnt nicht um 12 Uhr mit dem Mittagessen, sondern um 13 Uhr mit dem Programm. Am Sonntag ist der Frühschoppen ab 11 Uhr. Der Umzug startet um 14 Uhr. Mit dem Zapfenstreich um 22 Uhr klingt das dreitägige Fest aus.