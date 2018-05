Eutingen Viele Eigenleistungen stehen noch an

Eutingen. Bei einem Rundgang mit dem Vorsitzenden Thomas Akermann wird das Ausmaß der unzähligen ehrenamtlichen Stunden im Großprojekt Sportheim deutlich. Die Toilettenanlage für Menschen mit Behinderung befindet sich unweit des Eingangs und ist weitestgehend fertig. Kleinere Arbeiten wie das Ausfugen der sandfarbenen Wandfliesen und der gräulichen Bodenfliesen würden demnächst erfolgen. Ebenso werde die Lüftung vom Erdgeschoss aus noch montiert. Der Fertigputz sei größtenteils angebracht.

Moderne Technik wird eingesetzt

W er rechts in den Sportler-Bereich abbiegt, erkennt, dass einige Räume schon gefliest sind. Die vier Kabinen mit jeweiliger Dusche weisen die gleichen Wand- und Bodenfliesen wie im Behinderten-WC auf. Die Feuchtraumdecken würden demnächst noch installiert werden. "Wir haben in den Kabinen keine Toiletten installiert", erklärt Akermann, dass dies mit Absicht so umgesetzt worden sei. Die Spieler müssten dies daher vor dem Duschen berücksichtigen. "Der Geruch war ein Thema. So haben wir unsere Toiletten gesondert gebaut", zeigt Akermann auf die beiden Räume beim Spieler-Eingang.