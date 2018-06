Eutingen "Veränderungen sind dringend erforderlich"

Eutingen. Themen wie die Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen sind ebenso wichtig, wie Öffentlichkeitsarbeit, weshalb nun Mitglieder die neue Homepage für die Seelsorgeeinheit geschaffen haben. Auf ihr werden nicht nur die vier Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit vorgestellt. Auch Aktuelles wie Termine, die Abholung der Tafelladenkiste und Projekte wie "Kirche am Ort" werden vorgestellt. "Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten" ist ein Entwicklungsprozess der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der aktuell auch in der Seelsorgeeinheit Eutingen stattfindet.

"Sinkende Besucherzahlen bei den Gottesdiensten, Kirchenaustritte, nachlassende Bereitschaft zur Mitarbeit in der Kirche machen deutlich, dass Veränderungen dringend erforderlich sind", erklärt das Team. Daher habe dieses einen dreistufigen Entwicklungsprozess konzipiert. In der ersten Stufe soll die Gemeinde und die Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit Eutingen wahrgenommen werden. Das Team arbeitet heraus, wo sich die Seelsorgeeinheit einbringt und wo der Einsatz noch gebraucht wird. Zweitens überlegt das Team, wie die Gläubigen im Namen der Kirche auf Fragen von Menschen eingehen können. Drittens sollen ein seelsorgliches Projekt und weitere Arbeitsweisen in der Seelsorgeeinheit erfolgen, damit weitere Projekte gelingen können. "Grundlegend dabei sind vier Grundhaltungen, die wir uns im Verlauf dieses Prozesses aneignen wollen: ›Loslassen, Vertrauen, Wertschätzen und Erwarten!‹", erklärt das Team.

Derzeit erarbeitet das Prozessteam ein Leitbild, an dem sich alle zukünftigen Aktivitäten orientieren und messen sollen. Die Frage nach der zukünftigen Rolle der Kirche im Lebens- und Sozialraum bestimmt dabei den Blick auf aktuelle und zukünftige Aufgaben. Das Zusammenwachsen der vier Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit wird dabei immer wieder betrachtet. Aktuell bereitet sich das Prozessteam auf das Eutingen-Thema schlechthin vor, denn auch die katholischen Kirchengemeinden werden sich am 24. Juni beim Umzug zu 1250 Jahre Eutingen präsentieren.