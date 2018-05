Eutingen Umstrittene Maßnahme soll schon bald fertig sein

Bis Mitte der Woche möchten die Mitarbeiter des Straßen- und Tiefbau-Unternehmen Engelbert Schneider aus Haigerloch-Gruol den Gehweg entlang der Bergstraße in Eutingen installiert haben. Der rund 44 Meter lange Abschnitt von der Bergstraße in die Lettstatt und der 45 Meter lange Abschnitt in den Wengert werden mit Randsteinen versehen und anschießend asphaltiert. Der Anschluss an die bisherigen Gehwege in der Lettstatt und im Wengert wird erneuert. So sollen kaputte Randsteine ausgetauscht werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zeitweise zu rechnen.

Ebenso wird das Unternehmen den Gehweg zum Friedhof erneuern. Immer wieder haben Wurzeln der Bäume den Gehweg zum Friedhof aufspringen lassen. Daher hat sich die Gemeindeverwaltung für die Pflasterung des Weges entschieden. So könne auch das Regenwasser besser versickern. Die Kostenschätzung liegt bei 22 000 Euro. Der Belag im Eutinger Kirchgässle wird zudem saniert und in diesem Zuge Leerrohre verlegt. Bisher war das "Winkele" von der Bahnhofstraße, am Rathaus vorbei in Richtung Sankt Stephanus Kirche von Löchern im Belag übersät. Sie waren so tief, dass man sich für die baldige Erneuerung entschied. Die defekten Randsteine werden aktuell ausgetauscht und die Schächte angepasst, sodass auch diese Baustelle Mitte der Woche fertiggestellt sein soll. Die Kosten liegen laut Kalkulation bei 36 000 Euro.

Für die Nahtsanierung in der Siemensstraße im Gewerbegebiet "Dorfwiesen" in Eutingen waren anfangs 15 000 Euro bereitgestellt, wobei aktuell mit rund 29 000 Euro gerechnet werde.