Eutingen TSV Weitingen unterzieht sich weiterhin einer "Verjüngungskur"

Den Abschluss des großen Ehrungsblocks machte Alfred Schweizer, Präsident des Sportkreises Freudenstadt, für den Württembergischer Landessportbund (WLSB). Er nutzte das Forum der Hauptversammlung wieder für eine längere Rede, in der er unter anderem eine Lanze für das Ehrenamt brach.

Später steckte er die WLSB-Ehrennadel in Bronze Benjamin Schweizer und Jan Schmid an und überreichte die WLSB-Ehrennadel in Silber an Erika Schmid, die sich diese durch ihr unermüdliches Engagement für die Abteilung Badminton mehr als verdient hatte. Außerdem hielt er die WSJ-Ehrennadel in Silber für Ralf Stickel bereit.

Wahlen

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde der Posten des Vorstandsvorsitzenden Sport neu besetzt. Benjamin Schweizer hörte nach sechs Jahren auf und übergab seinen Posten an Jan Schiebel. "Die Verjüngungskur im Verein geht weiter" freute sich Schweizer, der inzwischen in Ahldorf wohnt und der Meinung ist, dass ein Sportvorsitzender jeden Sonntag auf den Sportplatz gehört. "Und das kann ich nicht mehr leisten" bedauerte er. Damit er sich nicht ganz vom "geilsten Verein der Gegend", wie er den TSV Weitingen 1912 mehrfach nannte, abnabelt, übernahm er das vakante Amt des Vorsitzenden Tischtennis.

Ansonsten wurden alle bisherigen Amtsinhaber auf ihren Posten bestätigt. Auch der Jugendleiter Fußball, Marco Bächle, der lieber auf dem Trainingsplatz stehen würde, als hinterm Schreibtisch zu hocken, musste noch eine "Ehrenrunde" dranhängen. "Pech gehabt" war das Credo seiner Kameraden, aber Bächle hofft immer noch, dass er schnell einen Nachfolger findet.