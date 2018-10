Eutingen Trotz starker Festkonkurrenz wurde groß gefeiert

Trotz großer Festkonkurrenz in unmittelbarer Nähe – die Einweihung des Eutinger Sportgeländes wurde groß gefeiert –, war der FCG mit dem Ergebnis seiner diesjährigen Veranstaltung zufrieden. "Auf die Göttelfinger und die Stammgäste aus der Umgebung ist einfach Verlass", meinte Flaig. Ebenso wie auf den örtlichen Musikverein: Dieser sorgte zur Mittagszeit mit großer Spielfreude für Unterhaltungsmusik und begeisterte die Besucher mit ihrem exzellenten Spiel.

Neben Sauerkrautbergen, Schnitzel, die so groß waren, dass sie über den Tellerrand hinaushingen und Bratwürsten waren auch Kuchen aller Art im Angebot, so dass viele Besucher auch den Sonntags-Nachmittagskaffee in der Korntalhalle einnahmen.

Mit buntem Begleitprogramm wurde zudem für die vielen Kinder Abwechslung geboten. In der beliebten Spielstraße, die von den bewährten Organisatorinnen Daniella Flaig und Tanja Kieferle aufgebaut wurde, konnten sich die Kinder an ganz unterschiedlichen Aufgaben ausprobieren. Sie durften beispielsweise am Fühl-Tisch die unterschiedlichsten Produkte – von der Kartoffel bis zur Quitte – in einem Sack ertasten und sie danach den entsprechenden Bildern zuordnen. Es gab eine Werfstation, bei der man Bälle in Apfelkörbe schmeißen musste, einen beleuchteten Tunnel zum Durchkriechen und eine Hüpfstation, an der man verschiedene Varianten des alten Kinderspiels ausprobieren konnte. Hatten die Kinder, auch mit Hilfe von Oma und Opa, alle Aufgaben gelöst, ging es an den großen Tisch zum Igel-Basteln. Den Kids hat es eine Riesengaudi gebracht und den Vätern viele digitale Bilder vom Nachwuchs.