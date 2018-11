Eutingen Trockenheit macht Bäumen zu schaffen

Da der Holzmarkt aufgrund von unsicheren Rahmenbedingungen derzeit nicht richtig eingeschätzt werden kann, ist man bei dem Betriebsplan für das kommende Jahr noch etwas zurückhaltend. "Unsere Ziele im Jahr 2019 sind Verkehrssicherung, Bestandspflege, Förderung der Naturverjüngung, Erhöhung der Verjüngungsvorräte und Pflege der Jungbestände", sagte Dennochweiler. 1100 Bäume sollen gepflanzt werden und Einnahmen in Höhe von 133 200 Euro erzielt werden. Dem gegenüber werden 98 400 Euro Ausgaben stehen, so dass ein Ergebnis von 34 800 Euro bleibt. Allerdings seien die Prognosen aufgrund des vermehrt aufkommenden Käferbefalls und der Trockenheit unsicherer als in den vergangenen Jahren.