Eutingen Trauer um Dietmar Kurz

Dennoch wechselte er in die Autobranche und besuchte die DGB-Abendschule in Stuttgart mit dem Ziel zum Technischen Fachwirt. In der BMW-Niederlassung Stuttgart war Kurz einige Jahre Betriebsratsvorsitzender und Mitglied im Gesamtbetriebsrat von BMW in München, bevor er zur IBM Deutschland wechselte. Insgesamt 28 Jahre war Kurz in diesen beiden Unternehmen.

Seine Familie und er haben gerne in Weitingen gelebt, so Dietmar Kurz rückblickend bei seinem 70. Geburtstag. Auch in sehr ernsten Lebenslagen gebe es viele, auf die man sich verlassen kann. Als Mitglied in fünf örtlichen Vereinen zeigte Kurz eine tiefe Verbundenheit mit den Menschen. Auch den Unternehmertreff hat Kurz rund fünf Jahre mitgestaltet.

Die Frage nach dem Sinn des Lebens bleibe schwierig, meinte er vor einem Jahr. Er hielt viel vom Grundsatz seiner Eltern: "Wer lebt soll sich Gutes gönnen, lachen und fröhlich sein sowie den Nächsten respektieren – denn es gibt genügend Dinge die wir nicht verhindern können". Nach diesem Satz lebte Kurz und wurde für seine freundliche und humorvolle Art geschätzt. Daneben war er aber auch standfest und konnte seine Meinung konsequent vertreten. Dankbar erinnern sich nicht nur die Vereine an den geradlinigen Mann. In guter Erinnerung haben ihn auch viele, denen er mit seinen vielfältigen Erfahrungen bei rechtlichen oder auch unternehmerischen Problemen half.

Die Urnenbeisetzung von Dietmar Kurz ist am Donnerstag, 19. Juli, um 13 Uhr im Friedwald in Hohenentringen. Der Männergesangverein Liederkranz wird bei der Trauerfeier singen und seinem Ehrenmitglied die letzte Ehre erweisen.