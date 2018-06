Eutingen Trachtenkultur soll erhalten werden

In Eutingen habe es eine große Ortsgruppe des "Vereins zur Erhaltung der Volkstrachten in Schwaben" gegeben, weshalb die Trachtenkultur teilweise erhalten blieb. Die Bauschkittel-Tracht, mit dem gleichnamigen Bauschkittel, dem Spenzer und Mutzen stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und enthält Biedermeier-Elemente in der bäuerlichen Kleidung. In Eutingen gab es noch die barocken Schnürmieder, sozusagen die Vorläufer. "Bäuerliche Trachten waren Spiegelbilder der Mode von Adel und Bürgertum, nur dass es Jahre brauchte, bis sie auf dem Land heimisch wurden und dann dauerte es Jahre, bis man sich von dieser Mode verabschiedete", heißt es in der Geschichte.

Zur Hochzeit wurden die Frischvermählten mit Kleidung ausgestattet und schafften, je nach Geld, nach und nach weitere Trachten an. Im Todesfall wurden die Trachten vererbt.

In Eutingen lebte von 1826 bis 1831 Pfarrer Josef Ignaz Maier, der die damalige Mode wie die Sonntagstracht in Eutingen aufgeschrieben habe: "Unter das blaue Schnürmieder gehört ein Leibchen, dazu die Hippe, ein faltenreicher Rock aus Wifling, Blaue Seidenschürze und die Zughaube mit dem bunten Boden. Die ledigen Mädchen hatten im 19. Jahrhundert eine eigenständige Tracht. Ein Seidenmieder, das ebenfalls weit ausgeschnitten war, ohne Abnäher, die nötige Oberweite wurde durch eingefügte Spickel erreicht. Wie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts üblich, war der Ausschnitt mit einem in Fältchen gelegten Seidenband eingefasst." Später wurde das Seidenband durch eine rote Schleife ersetzt.

Die Werktags-Tracht, die unter der Woche getragen wurde, sah etwas anders aus. Oft war ein unterer Rock, wie der blau-schwarz karierte Halb-Rock aus Wolltuch, mit einem weißen Leinenhemd mit halblangem glattem Arm kombiniert worden. Das "schwarze Peterle" aus Baumwolle und eine Zeugleschürze gehörten dazu. In der Chronik heißt es: "Verheiratete Frauen in Europa gingen früher auch nicht ohne Kopfbedeckung aus dem Haus". So gehörte zur Werktags- und Arbeitstracht ein Kopftuch – zur Sonn- und Feiertagstracht die entsprechende Haube. Die Männertracht war im 19. Jahrhundert in Württemberg fast gleich: Die gelbe oder schwarze Lederhose, je nach Vermögen aus Hirsch-, Bock- oder Kalbsleder, das rote Brusttuch, das blaue Wammes. Dazu kam bei der Heirat der blaue Kirchenrock. Der Dreispitz, der Hut, wurde nach 1830 nicht mehr neu angeschafft. Wer jedoch noch einen zuhause hatte, trug diesen, ansonsten wurde ein schwarzer Hut aufgesetzt.

Einige dieser Trachten und Elemente werden auch am Sonntag ab 14 Uhr beim Umzug zu sehen sein.