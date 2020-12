Eutingen Teppiche, Ölkanister und Styroporteile liegen verstreut herum

Auch in den Hundetoiletten würden laut Ruf immer wieder Hausmüll und Windeln entsorgt. Die Gemeindeverwaltung weist daraufhin, dass diese aufgestellten Behältnisse nur zum Entsorgen der Hundebeutel aufgestellt werden.

Unverständnis herrscht über die wilde Müllentsorgung am Häckselplatz, vor dem Recycling-Center und rund um die Container in der Gemeinde Eutingen (wir berichteten). "Wir haben doch ein Recycling-Center in der Gemeinde, in dem man sehr viel entsorgen kann", ärgert sich Holger Ruf. Er versteht nicht, warum dann Altreifen, Plexiglas oder Styropor bei den Altglas- und Altpapiercontainern liegen. Das Recycling-Center befindet sich doch gleich daneben. Selbst wer die Öffnungszeiten am Freitagnachmittag und Samstagmorgen nicht wahrnimmt, kann beispielsweise Styropor über den gelben Sack entsorgen.