Eutingen Tanzende Indianer und ein schön erzähltes Märchen

Ihr Brauchtum ließen die Maskentänzer der 1997 ins Leben gerufenen Narrenzunft Ofterdingen aufleben. Die Fürstenwaldhexen lagen um den Kessel, in dem die Einzelfigur, der Teufel, sein Feuer simulierte. Mit diesem Symbolbild erinnerten die Ofterdinger an den Hexenprozess 1671. In diesem wurde eine Frau verurteilt, die scheinbar mit ihrer Teufelssalbe Krankheiten und Todesfälle verursacht haben soll.

Tragisch ging es anfangs auch beim Showtanz der Narrenzunft Mühlen zu, denn das Schneewittchen (Vanessa Gruidl) erhielt von der bösen Stiefmutter (Tamara DeSantis) einen vergifteten Apfel. Nur der Prinz (Markus Kirchner) konnte das Schneewittchen retten, weshalb dieses zusammen mit den Waldfiguren einen Freudetanz aufführte. Der aufwendige Tanz mit Drehbuch wurde von Rebecca Thomas einstudiert und erhielt einige Zugabe-Rufe.

Mitmach-Stimmung brachten die Gassahuber Herrenberg, die sogar die Tische und Bänke in der Halle einnahmen. Nach den Auftritten hielt das Starzach Duo die Gäste noch lange in der Halle, denn auf Mitmachrunden wie dem "Boblied" oder "Cotton Eye Joe" wurden Polonaisen angeleitet. Die ersten zehn Tänzer auf der Bühne bekamen eine Überraschung. Auch an der Bar und im Barzelt, in dem DJ Shorty auflegte, war noch lange etwas geboten. So klang die Eierknackerfasnet an verschiedenen Plätzen in Rohrdorf aus.