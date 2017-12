Eutingen Täubin überzeugte die Preisrichter

Jugendzüchter Krknjak stellte seine acht Holländischen Zwerghühner orangehalsig aus, für die er vier Preise erhielt. Ein Hahn wurde mit hervorragend bewertet und dafür mit der Bundesjugendmedaille ausgezeichnet. Mit 380 Punkten wurde Lukas Krknjak Württembergischer Jugendmeister (wir berichteten).

Sehr starke Konkurrenz hatte Arnold Scherrmann mit seinen Streicherenten, weshalb es zu keinem Preis reichte. Sehr gute Platzierungen konnte sich dagegen Klaus Platz holen. Seine Deutschen langschnäbligen Tümmler Bärtchen gelb und seine Taubenrasse Dänische Tümmler Kalotten blau überzeugten die Preisrichter. Für seine zehn Bärtchen Tümmler erhielt er fünf Preise. Eine Taube wurde dabei mit hervorragend bewertet und mit dem gelben Baden-Band, der dritthöchsten Auszeichnung, versehen. Mit 381 Punkten wurde er mit seinen Tauben Württembergischer Meister. Seine fünf Dänischen Tümmler bekamen zwei Preise. Eine Täubin wurde mit vorzüglich bewertet und mit dem Württemberg-Band prämiert. Sie wurde auch zum württembergischen Champion gewählt.

Für einige Kleintierzüchter aus Eutingen steht nun noch die 99. Nationale Bundessiegerschau am kommenden Wochenende in Erfurt an.