Eutingen Szenen aus der Geschichte von Eutingen

"Das ist ein großer Unterschied zu sonst. Da hast Du den ganzen Abend eine Rolle inne", erklärt Raimund Sattler. Oliver Kramer scherzt: "Und schwer ist es auch. Wenn ich nicht weiter weiß, dann sage ich einfach: Man reiche mir mein Pergament." Großen Spaß haben die Darsteller bei den Proben.

Doch nicht nur rundum freudige Szenen, sondern auch ernste und anspruchsvolle Geschichtsrückblicke werden umgesetzt. "Wir haben das ausgesucht, was nicht so bekannt ist", erklärt Ortshistoriker Willi Schaupp. Die erste Szene führe in das ganze Spiel ein und handle von der Schenkung des Klosters Lorsch im Jahr 768. In der Schenkungsurkunde wurde Eutingen erstmals erwähnt. Als nächstes folge die Szene des Ritters Steinmar, der in der Geschichte unzählige Schreibweisen habe.

Das Vogtgericht spiele ebenso eine Rolle, genauso wie die Auswanderung der Eutinger nach Ungarn. Als eigentlich letzte Szene sei der Übergang Eutingens von österreichischer auf württembergische Herrschaft im Jahr 1806 angedacht gewesen. "Wir haben aber noch eine Überraschung", erzählen die Darsteller, die nicht zu viel verraten wollen. Bei den Vorbereitungen habe sie Ortshistoriker Schaupp unterstützt, der auch bei den Proben immer wieder Tipps gab. Da zu den Szenen Musik gehöre, wurde deshalb auch bereits mit der Musikkapelle Eutingen geübt.

Die Kostüme seien aus dem Kostümverleih Weinundbrot aus Hechingen-Stein, um dem Spiel noch mehr reellen Bezug zu verleihen. Requisiten stellte der Förderverein der Narrenzunft Eutingen "Heimat und Brauchtum" zur Verfügung.

Bei Regen wird in der Halle geschauspielert

Das Geschirr, Handwerkszeug und weitere historische Gegenstände waren bisher im Eutinger Museumsschuppen untergebracht. Für die Aufführung an diesem Sonntag, 6. Mai, wurde eine Bühne im Park, hinter dem Rathaus, aufgebaut.

Um das Spielen in der freien Natur nachempfinden zu können, trafen sich die Darsteller einige Male zum Üben im Park. Sollte das Wetter am Gartenmarkt überhaupt nicht mitmachen, will die Gemeinde diesen auf den Schulhof und in die Eutinger Halle verlagern.

Dort würden dann auch die Theateraufführungen umgesetzt werden. "Aber nur, wenn’s Katzen hagelt", erklärt die Gruppe. Sie ist schon ganz gespannt auf den ersten Eutinger Gartenmarkt, der um 11 Uhr startet. Gegen 16 Uhr beginnt dann der historische Teil mit Theateraufführungen.