Eutingen Szenario: der Maibaum brennt

Eutingen-Rohrdorf. Das Wetter machte dieses Mal mit und so nahmen einige Feuerwehrleute am Morgen an der Wanderung teil. Die Wanderung ging über Weitingen, Börstingen zur Sommerhalde und zurück nach Rohrdorf. Am Nachmittag bewirteten die Feuerwehrleute ihre Gäste mit Kaffee und Kuchen. Im Sitzen konnten die Anwesenden die Übung der Jugendfeuerwehr Rohrdorf genießen.

Betreuer Jörg Socher erklärte, dass laut der Übungsannahme der Maibaum brennen würde. Die zehn Kinder wurden mit dem Löschfahrzeug ans Feuerwehrhaus in der Ortsstraße gefahren. Von dort aus wurde eine Wasserversorgung zum Maibaum aufgebaut, den dieses Jahr die Narrenzunft Rohrdorf gestellt hatte. Um den Maibaum nicht zu beschädigen, hielten die Kinder Abstand. Lina Sturek und Hanna Socher leiteten mit ihrem Betreuer von Weitingen kommend den Verkehr um, damit die anderen ihre Aufgaben umsetzen konnten. Patrick Reis und Max Sturek waren als erste am Löschen. Marius Schmid und David Mahler bauten eine weitere Wasserversorgung auf und so konnte das angenommene Feuer nach kurzer Zeit gelöscht werden. "Das habt ihr super gemacht", lobte Jörg Socher. Jugendleiter Stefan Apperger dankte den Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 15 Jahren.

Die 15 Jugendfeuerwehr-Mitglieder treffen sich jeden zweiten Montag von 18 bis etwa 19.30 Uhr, um gemeinsam zu üben. Weitere dürfen gerne dazukommen. Das Jugendleiter-Team machte Werbung für die Gruppenstunde. Abteilungskommandant Klaus Schweizer lobte die gute Vorgehensweise der Jugendfeuerwehr-Mitglieder: "Das war super. Macht weiter so." Viel Applaus erhielten die Kinder von den Gästen, die sich unter den Sonnenschirmen unterhielten.