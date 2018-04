Eutingen SWR und andere Unwägbarkeiten

Wegen der 1250-Jahr-Feier hatte der SWR in den vergangenen Wochen Aufnahmen in Eutingen gemacht. Diese wurden am Samstagabend gesendet. Viele Bürger wollten diese Sendung sehen. Bedingt durch diese Terminierung hatte der Musikverein Weitingen sein Kirchenkonzert, geplant um 18 Uhr, auf eine spätere Uhrzeit verschoben. Die Bergfreunde "Gipfelstürmer" hatten ihre Hauptversammlung im Florianstüble schon länger terminiert. Kann sie trotzdem stattfinden? Wie viel Vereinsmitglieder kommen? Was sagt die Satzung? Die Satzung schrieb vor, dass es mindestens sieben sein müssen, um beschlussfähig zu sein. Der Verein hat derzeit 50 Mitglieder. Sechs waren pünktlich da. Kommt das siebte Mitglied? Warten war angesagt. Aber es funktionierte, und der Verein konnte seine Hauptversammlung starten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Ralf Pekari berichtete Schriftführer Ewald Schwab über die Wander- und Bergsteigeraktivitäten des vergangenen Jahres. Zwei zweitägige Bergtouren mussten ausfallen – so war bei der Tour ins Tannheimer Tal am 15. und 16. Juli die Hütte ausgebucht.

Ferienprogramm-Beitrag