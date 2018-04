Eutingen SV Eutingen nimmt Abschied vom Sportheim

Boris Rakoczy, Abteilungsleiter Fußball, berichtete vom scheidenden Trainer der ersten Mannschaft, Ümit Dagistan, und seinem Nachfolger Lukas Wuzik. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft müssten nochmals einiges in der aktuellen Runde dazutun. Nur so könne im Abstiegskampf das Unmögliche geschafft werden, so Rakoczy. Alles herausholen zu können, wünschte auch Nicole Armbruster den Damen-Mannschaften. Die "Erste" verabschiedete Trainer Norbert Nesch, wobei Roland Gölz und Co-Spielertrainerin Marina Schwägler in Zukunft die Aufgaben übernehmen würden. In der vergangenen Saison habe die "Erste" einige Punkte liegen gelassen und müsse jetzt aufholen. Am Ende der Vorrunde lag die zweite Mannschaft auf Platz sechs, was weiterhin ein Ansporn sein solle, in der Tabelle nach oben steigen zu wollen.

Herren-Fußballer stecken im Abstiegskampf

Für Jugendleiterin Diana Ackermann sprach Stellvertreter Jannik Nesch, der vom Jugendturnier, der Spielrunden der zehn Mannschaften und weiteren Geschehnissen berichtete. Die 152 Nachwuchs-Mitglieder würden vom Kunstrasen-Gelände stark profitieren, ein Training sei jederzeit möglich. Der SV Eutingen hätte zahlreiche eigene Mannschaften im Jugendbereich, kooperiere aber auch mit dem ASV Bildechingen und stelle Spieler in der JSG Gäu. Junge Geflüchtete konnten im vergangenen Jahr in den Verein integriert werden.

Für die Hobby-Volleyball-Mannschaft des SV Eutingens sprach Abteilungsleiter Rainer Busch, der sich weitere Spieler wünschte. Oft seien nur sechs Spieler von der reinen Männergruppe da, wobei der Altersdurchschnitt hoch sei. Er hoffe auf Nachwuchs, gerne dürften auch ehemalige Fußballer dazukommen.

Bei den Wahlen wurden alle Ämter besetzt (siehe Info). Zudem nahm der SV Eutingen eine Satzungsänderung in Sachen Ehrenmitglieder und Ehrungen vor. Für die Gemeinde sprach erstmals Horst Niessner, der allen Mitgliedern seine Ehrerbietung darbrachte: "Der Sportverein hat einiges in den vergangenen beiden Jahren geleistet." Die Zahlen zur Baumaßnahme Sportgelände Talbach würde Bürgermeister Armin Jöchle bei der Einweihung parat halten, weshalb er sich mit wenigen Sätzen für das große Engagement des Sportvereins bedankte und diesem auch sportlich gesehen alles Gute wünschte.

Wiederwahlen

Vorsitzende: Thomas Akermann, Jörg Teufel und Franz Nesch

Schriftführer: Patrick Sautter

stellvertretender Schriftführer: Jörg Pusch

Abteilungsleiter Fußball: Boris Rakoczy

Jugendleitung: Diana Ackermann und Jannik Nesch

Neuwahlen

stellvertretender Abteilungsleiter Fußball: Raphael Sickler

Abteilungsleitung Damenfußball: Samantha Becker und Caroline Schimpf