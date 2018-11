Eutingen Stute Kepherine ist während des Stücks sichtlich aufgewühlt

Sichtlich aufgewühlt schien dieses Mal Gebhard Kreidlers Stute Kepherine zu sein. Als alle am Feuerwehrgerätehaus auf das Pferd warteten, schritt erstmals Kepherine mit Reiterin Katrin Saile auf dem Rücken in die Absperrung. Anfangs schien das Pferd in einer guten Verfassung, doch nach einer Weile musste Saile absteigen. Der Bettler klagte: "Da sitz ich nun, ich armer Mann und hab nur alte Lumpen an." Martin erkannte die Not und ging auf den Bettler zu: "Du bist so elend und so bleich, doch warte nur, ich helf dir gleich." Er stieg vom Pferd, teilte seinen roten Mantel und gab diesen dem Bettler. "Jetzt frier ich nicht mehr, welch ein Glück, wie gibt es warm, dein Mantelstück", freute sich der Bettler. Er fragte, wie er danken könne, worauf Martin erklärte, dass man Armen helfen müsse und Liebe weiterschenken sollte.