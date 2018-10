Eutingen Studie: Ortsumfahrung ist sinnvollste Lösung gegen Lärmbelastung

Mit einem Schallpegelmesser wurde an jeder Stelle in einer Höhe von 160 Zentimeter und einem Abstand zum Fahrbahnrand von zwei Metern jeweils fünf Fahrzeuge, die separat an der Messstelle vorbeifuhren, gemessen. Es handelte sich jeweils um Autos bis 3,5 Tonnen, Lastwagen bis 7,5 Tonnen, Lastwagen bis 40 Tonnen und um Zweiräder. In die Auswertung wurde später immer der Maximalwert jedes Fahrzeuges genommen. Im Mittel aller drei Werte ergab die Messungen folgende Ergebnisse: Bei 70 Stundenkilometer herrschte ein Schalldruckpegel von 76,3 Dezibel, bei 50 Stundenkilometer nur noch 70 Dezibel und in der 30er-Zone 70,2 Dezibel.

Minimale Lärm-Minderung

Im Fazit konnten die beiden Studenten folgende Punkte festhalten: Bei den Autos gibt es eine minimal wahrnehmbare Minderung der Geräusche im Bereich von zwei bis vier Dezibel, wenn sie von Tempo 50 auf 30 heruntergebremst werden. Bei den anderen Fahrzeugen waren keine signifikanten Unterschiede zu hören. Die Fahrzeuge sind durch die Geschwindigkeitsreduzierung durchweg mehr als eine Minute oder noch länger im Ort, was automatisch mit höherer Abgas- und Feinstaubbelastung daherkommt. Sie stellten im Ergebnis ihrer Studie fest, dass es immer noch eine hohe Lärmbelästigung im Ort gibt und eine Ortsumfahrung am sinnvollsten sei.

Vom Rat gab es viel Lob für diese Arbeit und von Bürgermeister Armin Jöchle noch einige ergänzende Erklärungen zur Gesamtsituation.