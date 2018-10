Eutingen Stimmkräftiger und authentischer Auftritt

Mit Pepp starteten die Sänger in die erste Runde. Um immer wieder an die Widmung von Effata zu denken, wurden Lieder wie "Gott, du bist mein Gott" oder "Herr, ich vertraue dir" präsentiert. Von gefühlvollen Einlagen wurde zu schwungvollen, peppigen Liedern gewechselt. So manches begann getragen, nahm aber an Fahrt auf, beispielsweise "Auf Schwingen getragen und frei". Blues-Elemente arbeitete Effata mit "Halte deine Hand" heraus. Nach fünf Liedern hatten die Sänger Zeit zum Ausruhen, denn Matthias Heid und Vogl begaben sich zur Orgel. Die Zuhörer durften dem Stück "Community" lauschen.

Mit dem letzten Orgelton sammelte sich die gemischte Gruppe vor dem Altar. "Laudamus te" wurde mit einigen Soloparts verstärkt, wozu die Gäste sicher gerne applaudiert hatten. Carmen Klug hatte jedoch darauf hingewiesen, dass Effata am Ende des Konzerts den Applaus entgegen nehme. Zu "Höre unser Rufen" trug David Brittain Fürbitten zur offenen Kirchengestaltung, dem Akzeptieren von Ungläubigen und Neugläubigen sowie zu "weiteren neuen Wegen" vor.

Sehr zufrieden mit dem Verlauf schien Chorleiter Heid zu sein, denn nach "Heilig" schmunzelte er und streckte seinen Daumen in die Höhe. Ohne musikalische Begleitung startete Effata das als Herausforderung beschriebene "Jubilate". Der Tenor wurde von Pianist Johannes Tress gesanglich unterstützt. Ohne hängen oder Nebenstimmen gingen die Sänger in die nächste und letzte Pause, denn Heid spielte an der Orgel "Five Down". Mit diesem Stück wurde deutlich, wie modern Kirchenmusik sein kann. Johannes Tress ließ die ersten Piano-Töne zu "Atem des Lebens" erklingen, wobei zu dem Lied die rötliche Beleuchtung die Zuhörer zum Mitwippen veranlasste. Der Applaus wurde weiter ausgespart, über "Shalom aleichem" und "Anker in der Zeit" hinweg. Erst nach "Order My Steps" erhielt Effata den lang anhaltenden Applaus, der erst nach zwei Verbeugungen endete. Heid gab bekannt, dass er mit "Jesus Christ, You Are My Life" und "Bleib bei uns, Herr" noch zwei kleine Zugaben habe. Die Begeisterung für die Vielfältigkeit des Konzerts hoffte Effata auch, in den Spenden für die Kirchturminstandsetzung zu sehen, weshalb am Ausgang mit einem Korb gesammelt wurde.