Eutingen Sternsinger sammeln für weltweite Projekte

Pfarrer Hammer leitete auf das Spiel der Eutinger Sternsinger über. Vier Jugendliche zeigten dabei einen geliebten Alltagsgegenstand den Gottesdienstbesuchern und erzählten vom damit verbundenen Schicksal eines Kindes in Indien. "Das ist eine coole Jeans. Es gibt einen Jungen in Indien, der färbt solche Jeans. Das ist eine harte und ungesunde Arbeit", erklärte der 13-jährige Marc Sauter. Der 14-jährige Fabian Akermann berichtete von einem Jungen in Indien, der Fußbälle wie seinen eigenen nähe. Aufgrund der Kinderarbeit habe der gleichaltrige Junge noch nie eine Schule besucht.

Keine Schuldbildung genießt auch ein Mädchen, das Schmuck herstelle, wie ihn die 13-jährige Emma Eisenbrückner schön findet. Ein 14-jähriger Junge aus Indien näht jeden Tag Pullover, ähnlich des Lieblingspullovers von Benedikt Gsell. "Wenn ich in Indien leben würde, könnte ich selbst dieser Jugendliche sein", stellten alle vier zu ihren Geschichten fest.

Pfarrer Hammer erklärte, dass nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder in armen Ländern oft harte Arbeit verrichten müssten. Sie hätten einfach keine Wahl. Die Familien würden das Geld brauchen, einige müssten sich auch alleine durchkämpfen.

Um solchen Kindern zu helfen, wären die Sternsinger dieses Jahr traditionell unter dem Motto "Kinder helfen Kinder" wieder unterwegs. "Ihr bringt euch mit euren Fähigkeiten für Kinder in anderen Ländern ein und holt sie damit aus ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen heraus. Dafür herzlichen Dank", lobte der Pfarrer das Engagement der fast 60 Sternsinger.

Dadurch können Projekte in der ganzen Welt umgesetzt werden, um Kinder und Jugendliche vor Ausbeutung zu bewahren. Dieses Jahr hatte sich das Kindermissionswerk als Beispiel Indien genommen.

Die Göttelfinger Sternsinger wollen dieses Jahr Hilfsprojekte von Pfarrer Sebastian in Indien mit ihren gesammelten Spenden unterstützen. Für Projekte für Kinder und Jugendliche sammeln auch die Rohrdorfer Sternsinger. Die Weitinger pflegen schon seit vielen Jahren eine Partnerschaft zum Jugendzentrum von Pater Otto Bailer in Kampala (Uganda), wofür die Spenden aus der Sternsinger-Aktion aufgewendet werden sollen. Im Jugendzentrum werden die Kinder betreut und bekommen Hilfe und erhalten Bildung.

Für das Projekt "Medizinische und schulische Unterstützung für Kinder in Mutumba und Begleitung von Kinder- und Jugendgruppen in Bujumbura" der Schönstätter Marienschwestern sammeln die Eutinger Sternsinger.

Damit die Sternsinger gleich an Neujahr ihre Mission umsetzen konnten, segnete Pfarrer Beda Hammer die Gegenstände wie die Sterne, Kreide und vieles mehr und schickte die knapp 60 Sternsinger auf ihre Wege durch die Seelsorgeeinheit.