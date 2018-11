Eutingen Sternchen glänzen in Göttelfingen

Völlig starr wurden die Blicke beim Auftritt von Rage Against The Machine. Die "Wut gegen die Maschinen" bekamen die Gäste nicht bei lauter Musik und den oberkörperfreien Darstellern zu sehen. Die Mittelfinger-Anzeige auf der Leinwand und die entsprechende Geste sorgten erst einmal für Ruhe im Publikum. "Wir wissen noch nicht, wie das ankommt", erklärten einige Darsteller vorher und warteten gespannt auf die Resonanz. Kaum war die Musik verstummt, begannen einige Fans zu applaudieren und laut Zugabe zu rufen.

Dafür war keine Zeit, denn die vier Mädels mit ihren Glitzerkleidern von Lichtblick präsentierten ihre Choreografie zu "Tausend und eine Nacht". Mitsingen und -klatschen war bei Mickie Krause, alias Bernd Brenner gefragt. Im vergangenen Jahr als Fritzle auf der Bühne, führte er nun auf das 17. Bundesland von Deutschland. Mit "Schatzi, schenk mir ein Foto" und "Reiß die Hütte ab" schenkte sich der Göttelfinger ein besonderes Geburtstagsgeschenk, wobei das Publikum ihm anschließend ein "Happy Birthday" sang.

Manche Stars waren schon mehrmals in Göttelfingen gewesen, so auch Christina Aguilera, die mit Pitbull und ihren Mädels "Feel this Moment" lebendig werden ließ. 50 Jahre auf der Bühne, aber noch kein Stück müde verkörperten die Scorpions mit "Rock You like a Hurricane", zu dem ein Hurrikan über die Leinwand schoss. Als eine der wenigen Heavy-Metal-Frauen kam Sängerin Doro ganz alleine unter Männern mit "Warlock" und "All We Are" auf die Bühne.

Wie kreativ die EAV-Darsteller vorab waren, zeigte sich beim Wechsel der Bühnenutensilien. Zu "Burli" hatten die Darsteller noch den Bauhelm auf, tauschten diesen bei "Märchenprinz" gegen eine Badekappe, bei Banküberfall gegen einen Strumpf und bei "Heiße Nächte in Palermo" gegen den Hut. Zu "Küss die Hand schöne Frau" setzte sich Frontman Christian Ade zur Vollmaringerin Elke Müssigmann und sang nur für sie, was mit starkem Applaus belohnt wurde. Gespannt warteten die Gäste auf den Liveauftritt von Chantal Raible, die als erster Star mit den Gewohnheiten in Göttelfingen brach und ohne Playback sang. Dafür erhielt die Eutingerin starken Applaus zum geglückten Auftritt, der in die Geschichte der Starparade eingeht.