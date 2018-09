Eutingen Start in den Badebetrieb ist am Montag

Eutingen. Mitte August haben die Arbeiten am Lehrschwimmbecken begonnen, das im Zuge des Hallenbaus 1966 entstand. Seit dieser Zeit wurden immer wieder Fliesenteile erneuert. Als "Flickwerk der Generationen" beschrieb Wolfram Fischer, Bauamtsleiter der Gemeinde Eutingen, den Fliesenteppich am Beckenrand. Eine komplette Erneuerung war notwendig. "Einige Fliesen waren lose und die Ablaufschächte standen etwa zwei Zentimeter heraus, was eine Verletzungsgefahr darstellte", sagte Fischer. Die neuen Fliesen wurden dem Bestand angepasst, denn die Wandfliesen mit ihrem aufwendig geformten Muster blieben. Rund um das Schwimmbecken, aber auch in den Duschräumen und im Schwimmmeisterraum wurde der Boden mit grauen Fliesen versehen.

Im Zuge der Sanierung wurde das Wasser komplett abgelassen, damit die Mitarbeiter des Fliesenfachhandels Nafz aus Altheim die fehlenden oder defekten Fugen des Schwimmbad-Bodens erneuern konnten. Zwischen 70 und 80 Kubikmeter Wasser fasst das zwölf Meter lange und 6,5 breite Becken, dessen Wasser jährlich einmal abgelassen wird.

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen sollen auch die verrosteten Heizkörper im Schwimmbad-Raum ausgetauscht werden. "Die kommen aber erst im Oktober. Das Unternehmen hat Lieferschwierigkeiten", so Fischer. Deshalb sei aber keine lange Sperrung des Beckens mehr nötig. Die nächsten zwei Jahre wären sicherlich keine größeren Maßnahmen in Angriff genommen. "Was wir aber machen müssen, sind die Duschen", zeigte Fischer auf die alten Halterungen und Duschköpfe. "Da müssen wir aber auch neue Wasserleitungen legen", weiß er. Auch müssten die Umkleideräume in Zukunft saniert werden. "Ob das dann im Rahmen der Hallensanierung kommt, kann ich heute noch nicht sagen", so der Bauamtsleiter.