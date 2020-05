Eutingen Start des Autokinos in Göttelfingen geglückt

Im Vergleich zur Eutinger Premiere gab es in Göttelfingen eine Einbahnstraßen-Regelung, die laut dem Orga-Team gut angenommen wurde. "Der eine oder andere ist nach Eutingen gefahren und hat dann gemerkt, dass es dieses Mal in Göttelfingen stattfindet", macht Schäffer daher nochmals auf die Events bis Sonntag aufmerksam.

Programm

Am Samstag entführt Kinderzauberer Marko Ripperger Groß und Klein in die Welt der Magie. Gegen 17 Uhr wird "Kindsköpfe", ab 20 Uhr "Spider-Man: Far From Home" und ab 22.30 Uhr "Freunde mit gewissen Vorzügen" gezeigt.

Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit der Band "Treat me like a dog", um 13 Uhr mit "Joe Vox und Michele Tancredi" und um 16 Uhr mit "Mojopack" weiter. James Bond ermittelt ab 18.30 Uhr in "James Bond 007: Skyfall". Ein Treffen mit der Faustdick-Crew aus Heilbronn und Calw ist ab 21.30 Uhr geplant, womit das Event endet.

Weitere Informationen: Reservierungen sind online über www.autokino -eutingen.de möglich.