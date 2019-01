Eutingen "So viele Mädels hatten wir noch nie"

Eu tingen-Rohrdorf . Erst musste der Weihnachtsbaum der Gemeinde abgebaut und der Narrenbaum aufgestellt werden, was Vorsitzender Manuel Mäder gleich in sein Fasnetssprüchle packte. Denn eigentlich hätte der Weihnachtsbaum vor dem 6. Januar weg sein sollen: "Fasnet steht vor der Tür, drum sind wir alle hier", wusste Mäder und fügte hinzu: "Ab jetzt können wir Fasnet machen, damit haben wir alle was zu lachen." Mit Narri und Narro wies er auf die närrische Zeit hin, die dieses Mal achteinhalb Wochen dauern wird.

Daher öffnete Vorsitzender Johannes Schweizer die Kiste, in die das Häs der Eierknacker, Mauerholzleut und weitere Hästeile nach der vergangenen Verbrennung gelegt wurden. "Die haben den ganzen Sommer darunter gelitten", wies Mäder daraufhin, dass das Häs in der Kiste verschlossen war und nun mächtig verstaubt sei. Somit hatte Schweizer einiges zu tun und bekam davon gar einen trockenen Mund. Mit einem speziellen Schnäpsle löste er zusammen mit seinem Vorstandskollegen das Problem. "Ist da auch Alkohol drin?", scherzte Manuel Mäder über das weiße "Gsöff".

Nach alter Tradition gaben die beiden Vorsitzenden mit "Narri-Narro" die Publikumsfläche frei. Die jüngsten Tänzerinnen der Narrenzunft Rohrdorf hatten ihren Marschtanz unter der Regie von Marina Schäfer einstudiert. 19 Mädchen im Alter von vier bis 13 Jahren schwangen im rot-weißen Gardehäs die Beine und stellten sich anschließend zum Abschlussbild auf. "So viele Mädels hatten wir noch nie", berichtete Schäfer. Sie fügte aber hinzu: "Wir haben erst vor kurzem neues Gardehäs angeschafft. Wir können also noch welche aufnehmen."