Eutingen Sinfonische Blasmusik in der Korntalhalle

Für ihn ist es nicht nur das erste Jahreskonzert als Dirigent des Musikvereins Eintracht Göttelfingen, sondern auch das letzte in dieser Position. Beruflich habe der Profi-Schlagzeuger die Möglichkeit erhalten, an der Sing- und Musikschule Westallgäu, in Weiler, als Schlagzeuglehrer zu unterrichten. Damit kehrt der 28-Jährige zu seiner großen Leidenschaft zurück, denn an der Hochschule für Musik in Saarbrücken hatte er sein Schlagzeugstudium mit Ausrichtung Orchestermusik und anschließend den "Master of Music" abgeschlossen (wir berichteten). Zudem wirkte er als Schlagzeuger in einigen Orchestern mit wie beim saarländischen Staatstheater und am Theater in Trier.