Eutingen Sie ist besser, als jedes Archiv

Eutingen. "Wenn man 40 Jahre die Gemeinde begleitet, dann lernt man Menschen an vielen Stellen kennen", dankte Bürgermeister Armin Jöchle. Als er vor 27 Jahren ins Rathaus kam, sei er froh über langjährige Mitarbeiter gewesen, die ihn getragen hätten. Seine Hochachtung sprach er Sieglinde Wetzel aus, die in Zeiten, in denen der Deutsche durchschnittlich alle zehn Jahre seinen Job wechsle, Durchhaltevermögen bewiesen habe. Zumal sie Veränderung zuhauf erlebt habe.

Nachdem sie ihre Ausbildung als Industriekauffrau beim Unternehmen Lauffer in Horb gemacht hatte, arbeitete sie dort fünf Jahre lang. 1978 wechselt sie zur Gemeinde Eutingen, wo sie anfangs als Sekretärin des damaligen Bürgermeisters Julius Schaffner arbeitete. Als Zeit der Veränderungen betitelte Jöchle diese Phase, war drei Jahre zuvor Weitingen zur Gemeinde Eutingen dazu gekommen. "Damals ging so ziemlich alles durch Ihre Hände", verdeutlichte der Bürgermeister.

Zwischendurch war Wetzel, im Rahmen ihrer langjährigen Beschäftigung bei der Gemeinde, zwei Jahre in der Ortschaftsverwaltung ihres Heimatorts Rohrdorf gewechselt, bevor sie 1987 wieder ins Rathaus Eutingen zurückkehrte. Bei Bürgermeister Jöchle war die Rohrdorferin noch im Vorzimmer, bis sie 1992 als Sachbearbeiterin im Ortsbauamt ihre Arbeit aufnahm. "Frau Wetzel ist besser, als jedes Archiv", so der Bürgermeister.