Eutingen Segelflieger bekommen Verlängerung

Doch was bedeutet das für die beiden Flugsportvereine Rottenburg-Horb-Eutingen und Hans Klemm Böblingen-Calw, die den Segelflugplatz in einer Fluggemeinschaft gemeinsam nutzen? Der Pachtvertrag läuft zum Ende des Jahres aus. Doch es soll vorerst weitergehen, wie Jöchle im Gespräch mit unserer Zeitung verkündet. "Die Verwaltungen stimmen gerade einen neuen Vertragsentwurf ab. Diesen bekommen die Vereine demnächst. Danach können die Vereine die Pacht fortführen." Fliegen also jetzt die Sektkorken bei den Vereinen? "Ich muss den Vertrag erst einmal haben, wir haben bisher nur Absichtserklärungen", sagt Edgar Müller, Vorsitzender Flugsportgruppe Hans Klemm. "Ich warte erst einmal ab, was kommt. Ich hoffe, dass es weitergeht." Der Vorsitzende des Flugsportvereins Rottenburg-Horb-Eutingen, Thomas Haller, sagt aktuell lieber gar nichts.