Eutingen Schwerpunkt im ersten Halbjahr: Wahlen vor Ort und in Europa

"Im ersten halben Jahr werden uns die Wahlen für unsere Kommunen und das Europaparlament beschäftigen", erklären die Organisatoren.

Bereits am 7. Januar werden Hermann Nesch, langjähriges Mitglied des Ortschaftsrates in Weitingen und Gemeinderat der Gemeinde Eutingen und Diana Wally, langjährige Ortsvorsteherin in Göttelfingen sowie Gemeinderätin, zum Thema Kommunalpolitik in der Unterkirche auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen sprechen.

Für den 4. Februar konnten die Organisatoren den FDP-Bundestagsageordneten und Landesvorsitzenden Michael Theurer gewinnen.