Eutingen Schwäbische Ur-Musik mit Witz

"Lasst euch überraschen", rät Reule. Für ihn ist der Rohrdorfer Auftritt ein besonderer, denn er lebte lange in Weitingen, wo heute Bandfreund Schwab wohnt. Rohrdorf als Nachbarort – für die beiden ist das fast Heimvorteil. "Es freut mich, dass wir wieder gefragt wurden, ob wir Bock haben, in Rohrdorf aufzutreten. Ich denke, dass nur noch die alten Rohrdorfer wissen, dass ich mal acht Jahre dort gewohnt habe, das ist jetzt schon 23 Jahre her."

Sicher werden die beiden am Wochenende wieder zahlreiche Gesichter treffen und den Austausch anregen. Für die beiden beginnt damit wieder eine umfangreiche Zeit, denn Geburtstage und Auftritte wie in Darmsheim und in der Region stehen an.

Passend zum Programm von "Blos’n’Glampf" ist das Angebot der Sportfreunde Rohrdorf, denn diese pflegen seit vielen Jahren das Fest im Herzen von Rohrdorf. So treffen sich am Freitag die Helfer um 17 Uhr zum Aufbau des Zelts und der Stände. Am Samstag gehen die Aufbauarbeiten um 9.30 Uhr weiter. Abends ist für musikalische Umrahmung gesorgt.

Am Sonntag wird ab 9.30 Uhr der Platz hergerichtet. Für die Besucher gibt es wieder verschiedene Schlachtspezialitäten aus eigener Herstellung. Selbstabholer sollten am Sonntag vor 11.45 Uhr oder ab 12.30 Uhr vor Ort sein, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Ebenso bietet die Damengruppe "Fit und Gesund" Kaffee und Kuchen an. Beim Kinderflohmarkt in Eigenregie können Kinder und Jugendliche Spielsachen, Bücher und andere Artikel verkaufen. Der Abbau findet am Montag statt.

Die Rohrdorfer Hocketse wird bei jedem Wetter in der Ortsmitte beim Rathaus veranstaltet. Sollte es regnen, weichen die Sportfreunde in die Rohrdorfer Halle aus.