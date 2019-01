Eutingen Schlümpfe und Seeleute tanzen auf der Bühne

E utingen-Göttelfingen . Zwischen den drei Blöcken sorgte DJ Oli für Unterhaltung. Und wer an der Schaumkussschleuder sein Glück versuchte, spendete einen Betrag an die Kinderkrebshilfe Tübingen.

Tanzend kamen die Chamäleons-Moderatorinnen Petra Kern und Marina Schüssler auf die Bühne. Sie kündigten insgesamt 15 Gruppen aus der ganzen Region an, wobei die Flohhosper der NGG mit ihrem Schlümpfetanz den Auftakt machten. Auf Schlumpfinen und einen Schlumpf folgten Gargamel und die Schlümpfewelt. Überraschend hatten die Göttelfinger noch ein "Happy Birthday" für Joachim Lalka, den Vater der Tänzer Nico und Emily Lalka, parat. Trainerin Kern war sichtlich stolz.

Die Narrenzunft (NZ) Mühlen war mit ihren beiden Gruppen vor Ort. Fünf Mädels und sieben Jungs zwischen vier und elf Jahren waren als Piraten, Matrosen und Seemannsleut auf der Bühne. Unter dem Motto "Ahoi auf hoher See" zeigten die Minis der Narrenzunft Mühlen, was sie in der vergangenen Zeit einstudiert hatten. Wie viel Arbeit das ist, wurde beim Tanz der Fire Girls der NZ Mühlen deutlich. Zuerst waren diese als Sekretärinnen und anschließend als Partyfans zu sehen, getreu dem Motto "erst die Arbeit, dann das Vergnügen".