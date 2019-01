Eutingen Rohrdorfer sammeln Ideen für Jubiläumsfest

In der Umsetzung gingen die Meinungen auseinander. Während mancher sich einen Handwerkermarkt ohne Umzug wünschte, sprach sich ein anderer für den Umzug aus. Die Vertreter der Narrenzunft Rohrdorf regten eine lange Tafel mitten durch den Ort an. Rolf Walddörfer hakte nach, ob die Ortsdurchfahrt so einfach gesperrt werden könne. Da es eine Umfahrung in Richtung Neuer Bahnhof gebe, äußerte Bürgermeister Jöchle keine Bedenken. Die Veranstaltung könne auch bei der Schwalbenstraße stattfinden, was andere nicht begrüßten. Über ein großes Zelt für einen Festakt und mehrere Veranstaltungen auf dem Bolzplatz wurde diskutiert. "Das würde ich nicht machen", verwies Franz Engelhard auf das ehemalige Narrenzunft-Jubiläum. Der Bolzplatz sei uneben und Feste auf dem Dorfplatz schnuckeliger. Rolf Walddörfer gab zu bedenken, ob nicht im Ortskern gefeiert werde, wo die sanitären Anlagen vorhanden seien. Er hakte nach, ob die 1250-Jahr-Feier mit der Hocketse der Sportfreunde Rohrdorf veranstaltet werden soll. Dagegen sprachen sich einige Rohrdorfer aufgrund der Finanztrennung und der Bewerkstelligung des Andrangs auf die Küche aus.