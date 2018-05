Eutingen Rohrdorfer Narrenzunft wünscht sich stärkere Beteiligung

Sowohl die Mitglieder dürften sich bei solchen Arbeitsdiensten auch ohne persönliche Einladung angesprochen fühlen, als auch die Bevölkerung dürfte stärker an den außerfasnetlichen Veranstaltungen der Narrenzunft teilnehmen. Um Anregungen an den Vorstand anonym richten zu können, wurde Bernd Maier als Vertrauensperson installiert. Neu war Michael Renz als Kassierer im Amt. Ein minimales Minus musste er vermelden, doch Renz merkte an: "Wir haben ja Kostüme angeschafft. Das ist eine Investition in die Zukunft." Ansonsten habe die Narrenzunft ein gutes Polster für weitere Investitionen. Denn im Stüble und im Waaghäusle gebe es immer was zu tun.