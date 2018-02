Eutingen Räte setzen bei Jagdrevieren auf Kontinuität

Die derzeit gültigen Jagdpachtverträge über die einzelnen Jagdbögen im gemeinschaftlichen Jagdbezirk Eutingen im Gäu enden am 31. März. Aus diesem Grund mussten alle Jagdbögen neu ausgeschrieben werden.

Auf die Ausschreibung gingen für alle Jagdbögen Bewerbungen der bisherigen Pächter sowie von neuen Pächter ein. Für die Neuverpachtung an die bisherigen Pächter ist der Gemeinderat zuständig. Für die Neuverpachtung an Pächter, die erstmals einen Pachtvertrag mit der Jagdgenossenschaft schließen, ist die Jagdgenossenschaftsversammlung zuständig. Am 11. Januar fand deshalb eine Versammlung der Jagdgenossen statt. In dieser Versammlung wurde für die einzelnen Jagdbögen folgendes beschlossen:

Für den Jagdbogen Eutingen-Nord hat sich der bisherige Pächter Siegbert Kreidler zusammen mit Jochen Raschke beworben. Es wurde entschieden, die Jagd im Jagdbogen Eutingen-Nord an Raschke als Mitpächter zu verpachten. Der Verpachtung an den bisherigen Pächter Kreidler als weiteren Mitpächter stimmte der Gemeinderat zu.