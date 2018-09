Eutingen Radioreporterin checkt den Vees-Energiehof

In der Tat: Winfried Vees hat so einiges vorbereitet, damit die SWR-4-Reporterin und ihr Team das Thema Biogas haunah erleben können. Erst das Schnuppern an der Tüte voller Biogas. Gronau und auch der Schwabo-Reporter schütteln sich. Dann zündet Vees den Beutel an –­ eine blaurote Flamme züngelt hoch. Als nächstes stopft er mit dem Besenstil die Kartoffelkanone. Unten das Biogas rein, Sauerstoff, ein Funken vom Elektrozünder –­ und wumms, fliegt die Kartoffel 100 Meter durch die Luft.

Einziger Betrieb, bei dem man Bio-Erdgas direkt tanken kann

Als nächstes fährt Ehefrau Juliane im Audi G-Tron vor. Winfried packt die Zapfpistole, füllt das Auto voll. Er sagt: "Mit der Menge Biogas, die die deutsche Landwirtschaft allein aus Gülle und Mist gewinnen könnte, könnten wir mehr Sprit erzeugen, als alle Landwirte verbrauchen!" Denn: Vees Energiehof ist der einzige Betrieb, bei dem man das Bio-Erdgas direkt tanken kann. Und schon die Tankstelle zeigt, wo die praktischen Probleme der Biogas-Höfe sind. Vees: "Immer mehr Autofahrer entscheiden sich für CNG. Täglich kann ich hier 3500 Liter Benzin-Äquivalent erzeugen. Damit bist du ökologisch besser aufgestellt als mit Elektroautos. Allerdings gibt es nur große Aufbereitungsanlagen für CNG. Für die kleine, die ich habe, muss ich Privatforschung machen. Doch eine Förderung für die Entwicklung von kleinen Aufbereitungsanlagen gibt es nicht. So lege ich im Moment pro Kilogramm 30 Cent drauf."