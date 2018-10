Eutingen Publikum mit guter Stimmung anstecken

Überwiegend präsentiert Effata deutsches Liedgut, aber auch englische, lateinische, und mit "Shalom Aleichem" auch ein hebräisches Lied.

"Eine besondere Herausforderung sind für uns die Lieder, die wir ohne Instrumente aufführen. Diese sind vor allem harmonisch herausfordernd", weist er beispielsweise auf "Jubilate Deo" hin.

Ein Gospel wird ebenfalls dabei sein, worauf die Gäste gespannt sein dürfen. Johannes Tress am Klavier und bei einigen Liedern auch Bernhard Vogl am Cajon begleiten Effata. Heid wird Werke an der Orgel präsentieren. So wird die Vielseitigkeit der Kirchenmusik verbildlicht. Erinnern wollen die Effata-Mitglieder an die vergangenen 26 Jahre und zeigen, wie sich Chor und Band weiterentwickelt haben.

Dass die Sänger Spaß am Musizieren haben, wird schon vor der Probe in der Eutinger Pfarrscheuer deutlich. Immer wieder hört man die Sänger lachen und scherzen. Im Halbkreis aufgestellt, warten sie auf den Beginn der Probe. An Nuancen wird jetzt noch gefeilt, denn für das Konzert soll alles stimmen. "Wir hoffen, dass einige Besucher sich anstecken lassen", wünschen sich die Chormitglieder. Sie waren dieses Jahr auf Ausflug im hessischen Gerfeld, wo sie das "Eutinger Vater unser" in einer Kirche gesungen hatten. "Die Leute haben mitgemacht, das war unglaublich", beschreiben sie. Woher diese die Eutinger Version kannten, wissen die Effata-Mitglieder bis heut nicht. So eine Stimmung in der Eutinger Kirche wäre traumhaft, so die Sänger.

Mit dem einstündigen Konzert soll nicht nur kurzweilig unterhalten werden, sondern man will auch auf die Instandsetzung des Kirchturms hinweisen. Mehrarbeiten wären dazugekommen, und so zögere sich die Maßnahme laut Pfarrgemeinde heraus. "Wenn dann erst einmal das neue Ziffernblatt angebracht ist, dann sehen die Leute auch von außen, dass sich etwas tut", erklärt Cäcilia Arnoldt. Nun gelte es, abzuwarten. Sie könne momentan keinen neuen Zeitraum für die Fertigstellung nennen. "Wir hoffen, dass wir die Maßnahme dieses Jahr abschließen können, aber wir wissen es nicht."

24 000 Euro muss die Pfarrgemeinde für die Sanierung aufbringen

Rund 240 000 Euro wurden für die Instandsetzungen kalkuliert. Etwa 24 000 Euro muss die Pfarrgemeinde Eutingen mit Spenden und Eigenleistungen aufbringen. Da viele Facharbeiten wie Reparaturarbeiten an Deckenbalkenlagen, die Instandsetzung von Böden, Treppen und Treppengeländern, Reparaturen an der Turmuhr und restauratorische Maßnahmen an den historischen Inschriften im Turminneren vorgenommen wurden, können ehrenamtlich Kirchengemeindemitglieder kaum Eigenleistung einbringen.

Rund 2400 Euro sind bereits an Spenden eingegangen. "Wir hoffen, dass noch weitere Spenden eingehen", sagt Arnoldt. Ein so großes Projekt könne nicht alleine gestemmt werden. Spenden-Aktionen seien bisher von Seiten des Kirchengemeinderats Eutingen nicht geplant. Dass Effata Spenden beim Konzert sammle, sei eine schöne Geste.