Eutingen "Propeller-Mützen" läuten die fünfte Jahreszeit ein

Bei der Hexensitzung hätten einige Gruppenmitglieder gemault. "Nachher denkt einer, I ben ’n Jaunerscheck", sprach Schweizer die Bedenken der Hexen aus und erhielt prompt "Buh-Rufe" und ein "Ei, ei, ei, auwa, auwa, wau" von der Menge. "Oder I sieh‘ aus, wie ein Tanzgardemädle und nochher langt mir no einer an Arsch", fügte "Fabse" Teufel hinzu und rief Hexenchef Achim Wuchter und das Gardemädle Svenja Schmid nach vorne, worauf die Menge jubelte. "Vielleicht denkt aber auch oiner, na ben I halt des Gardemädle. Dahoim goht eh nichts mehr, na fasst mi wenigstens mol jemand a", scherzte Schweizer.

Er wusste auch die Lösung für die millionenschwere Hallensanierung in Weitingen: das Krombacher Prinzip. "Die spendet bei jedem Bier für den Regenwald. Warum nutzt mer net eine onserer stärksten Waffen ond des send onsere jenseits Affen. Pro Kischte Bier ein Obulus in die Hallenkasse, des fände auch der Roland klasse." In einem halben Jahr, denkt er, wären die Schulden weg.

Apropos weg: Hin und weg seien auch Weitingerinnen gewesen, als Zimmermann Niklas Schiebel diesen Sommer die Dächer bestieg. "A haufen ältere Damen send in Ohnmacht gflogen, aber dene hots net nur von dere Hitze den Helm verbogen. Der jonge Zimmermann Niklas Schiebel zeigte beim schaffen regelmäßig seinen nackten Schn... ähm Oberkörper", erklärte Schweizer.

Beim anschließenden Abstauben hauchten die beiden "Propeller-Mützen" den Maskenträgern wieder Leben ein. Bettschoner Martin Koch haute es fast um. Blotzer Kevin Schwab war scheinbar so staubig, dass er ordentlich ausgeklopft werden musste. Urnburg-Hexe Niklas Schiebel kam "schier net in seine Onderhos mit Bendel nei": "Der war scho vier Mal gejogge, der will sich seine Kalorien aus dem Körper locken", wussten die zwei Abstauber.

"Ond nomol greif I tiaf do hana nei, was wud no en dr Kischda sei. Oh Gott, do kriag I grad en Schrek, heraus kont ouser Jaunerscheck – ond koi Karl Fidaschek", meinte Teufel und übergab Jaunerscheck Lena Breining das Häs. Mit dem Narrenruf "Narri-Narro" erklärten sie die Fasnet für eröffnet. Die Unterhaltung übernahm danach der Musikverein Weitingen und später Alleinunterhalter Ralf Maier.