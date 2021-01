Eutingen Platz zwei für den Song, Platz drei für das Album

Zusammen mit dem Weitinger Musikproduzenten Conny Conrad brachte John Liedermann dieses Jahr sein gleichnamiges Album heraus. Viele Rückmeldungen hatte er aus dem Verwandten-, Freundes- und Bekanntenkreis erhalten, nun wollte er eine fachmännische Bewertung. Als Fan von CDs anstatt Online-Streams wollte er seinen Tonträger einreichen. Lange überlegte er, welche Lieder er für die Einzelkategorie einreichen sollte. Schließlich entschied er sich für die Ballade "John", die ihm persönlich so viel bedeutet und Lebensereignisse widerspiegelt. Ob dieser in der Kategorie "bester Popsong" eine Chance hatte, konnte er vorab noch nicht absehen. "Ich bin ein Optimist und habe das optimistisch genommen, wenn sich auch sehr viele Menschen bewerben", erklärt der unter dem Künstlernamen John Liedermann bekannte Musiker. Als er über die Medien erfuhr, dass die Jury über 1000 Tonträger auswerte, musste John Liedermann schlucken: "Ohje, das wird wohl nix." Über die sozialen Medien wurden immer wieder Berichte zum Fortschreiten der Auswertung veröffentlicht. In einem Post habe er dann gelesen, dass so mancher Musiker schon per Post eine Rückmeldung erhalten habe. "Ich hatte nichts im Briefkasten. Da dachte ich, schade, vielleicht klappt es das nächste Mal", erinnert sich John Liedermann an die Zeit rund um November und Dezember und fügt hinzu: "Das war eine Achterbahn der Gefühle – zwischen Traurigkeit und ständigem Hinterfragen." Als er seine CD veröffentlicht hatte, seien viele mit positiver Kritik auf ihn zugegangen. Das habe ihn in seiner Arbeit bestätigt und so manche Ideen in ihm geweckt. Eine Platzierung beim Deutschen-Rock-und-Pop-Preis hätte seine Arbeit abgerundet, beschreibt der Musiker.