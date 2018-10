Eutingen Planungsstart für Gestaltung der Rohrdorfer Ortsmitte

Eut ingen-Rohrdorf. Für die Auftragsvergabe zur Erstellung eines städtebaulichen Konzepts für die Ortsmitte Rohrdorf schauten sich die Ortschaftsräte die vergangene Entwicklung an: Der Bebauungsplan Ortsmitte wurde 1975 rechtskräftig. Ziel sei der Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 4710) mit Anschluss an die L 360 gewesen. Zudem sollte das Neubaugebiet Kirchsteigle an die Hauptstraße über die Beundlestraße angebunden werden. Der Kindergarten mit Spielplatz sowie die Schaffung eines Ortsmittelpunkts, der Abbruch von Gebäuden und die Anlage einer Grünfläche vor der Kirche und die Auskernung des dicht bebauten Ortskerns waren Ziele. Da Ortsvorsteher Herbert Herzog terminlich verhindert war, leitete sein Vorgänger Rolf Walddörfer die Sitzung.