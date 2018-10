Eutingen Pläne für Rathausgestaltung vorgestellt

Im Dachgeschoss plane man unter anderem, in der jetzigen Teeküche einen Putzraum. Der Personalraum soll erweitert werden, in dem der Aktenraum des Grundbuchamts aufgelöst wird. Außerdem will man unter dem Dach eine weitere Pausenmöglichkeit für die Beschäftigten. Aus der ehemaligen Bücherei soll ein größeres Trauzimmer entstehen.

Die Pläne der Verwaltung stieße n auf Zustimmung bei den Bezirksbeiräten. Hubert Lachenmaier sagte zu den Umbauten: "Wenn wir über solche Pläne in dieser Dimension nachdenken, muss das alles auf die Zukunft ausgerichtet sein. Ich bin für die teurere Variante mit einem Aufzug im Innern." Anne Meyer forderte, nicht nur das Nötigste zu machen und eine umfassende Barrierefreiheit sicherzustellen. Winfried Seele sprach sich dafür aus, dass es, wenn es einen Aufzug gibt, alle Ebenen erreicht werden sollen.

Gemeinde rechnet mit Zuschüssen

Ein anderes Thema brachte Thorsten Weiß in Spiel: "Man braucht beim Betreten einer Behörde eine Anlaufstelle. Daher bin ich dafür, dass es ein Bürgerbüro gibt." Weiß regte an, nochmals über die endgültige Erreichbarkeit und Umbaumaßnahmen für die Toiletten im Erdgeschoss nachzudenken.

Gegenwind für Teile der Pläne gab es von den Ratsmitgliedern Daniel Müller und Thomas Präg. Präg: "Bekommen wir die optimale Lösung für das Geld?" Er mahnte an, nochmals an der Größe des Foyers vor dem Sitzungssaal zu arbeiten.

Die Kosten von rund zwei Millionen Euro seien, so die Verwaltung, finanzierbar, da man mit einem Ausgleichstockzuschuss von 350 000 Euro und einem ELR-Zuschuss von 400 000 Euro rechne. Beide Zuschüsse sieht Jöchle als sicher an. Rund 1,25 Millionen Euro müsste dann noch selbst von der Gemeinde aufgebracht werden.

Doch das alles hänge noch von den Haushaltsberatungen für das kommende Jahr ab, denn ein Großteil der Kosten würde 2019 anfallen. Unter anderem soll dafür Geld durch den Verkauf von Baugrundstücken im Vollmaringer Weg in die Kasse kommen. Begonnen werden soll mit dem Umbau im September. Die Verwaltung würde während des Umbaus so lange in den ehemaligen C-Bau der Schule ziehen. 40 000 Euro sind dafür vorgesehen.