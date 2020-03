Eutingen OP-Krankenschwester berichtet von Arbeitsalltag

Eutingen - Jeden Tag kann sich für die OP-Krankenschwester Alexandra Pusch aus Eutingen etwas ändern, denn aufgrund der Corona-Vorsichtsmaßnahmen wird an ihrem Arbeitsplatz im Universitätsklinikum in Tübingen ständig etwas umorganisiert. Wie Alexandra Pusch von ihrem Arbeitsalltag berichtet, lesen Sie in unserem (SB+)Artikel.