Eutingen "Ohne Sport hätten wir so eine Halle nicht"

Die aktiven Herren würden in einer Sechser-Mannschaft in der Bezirksklasse 2 und eine Vierer-Mannschaft gemischte Junioren spielen. Auf mehr Zulauf hoffe die Tennisabteilung, sodass die Spieler in Zukunft verstärkt antreten und erfolgreich spielen könnten.

Schriftführer Sebastian Wagner berichtete vom Vereinsturnier, der Herbstwanderung und der Platzinstandsetzung. Für Letzteres wurden neue Geräte angeschafft, was Kassierer Alexander Mauch mit weiteren Ausgaben für den laufenden Betrieb nannte. Spenden sowie Erlöse aus Turnieren und der Sportheimbewirtung gingen ein, weshalb die Abteilung aufgrund der Anschaffung nur ein geringfügiges Minus verzeichnete.

Müssigmann informierte die Anwesenden, dass sich die Tennisabteilung in nächster Zeit das neue System "Court Mix" vorstellen lasse. Damit seien die Plätze nach der Bearbeitung sofort bespielbar, allerdings würde das System rund 1400 Euro kosten. Das Geld würde die Abteilung von ihrem Bewirtungskonto beim FC Göttelfingen verwenden, wobei die Anschaffung noch nicht beschlossen worden sei.

Dank der Hilfe von Anton Raible konnten die Bäume beim Tennisgelände gefällt werden, was die Plätze schone. Jugendleiterin Viola Wally verzeichnete 26 Kinder und Jugendliche, die in der Verbandsrunde in drei Mannschaften gespielt hätten.

Beim Gäu-Jugend-Cup war der Göttelfinger Nachwuchs weit vorne vertreten, was auch Ortsvorsteherin Diana Wally hervorhob. Sie dankte, dass sich die Tennisabteilung beim Sommerferienprogramm der Gemeinde und mit dem Vereinsturnier in den Ort einbringe.

Für das 40-Jährige wünschte sie der Abteilung alles Gute sowie eine gute Resonanz für den Gäu-Cup. 1979 haben engagierte Leute die Tennisabteilung gegründet und den Sport gepflegt, worauf die Göttelfinger Korntalhalle entstand. "Ohne den Sport hätten wir in Göttelfingen so eine Halle nicht", gab die Ortsvorsteherin zudem zu bedenken, dass die Abteilung weiter bestehe, während andere schon nicht mehr existieren würden. Daher würde die Halle am Jubiläum auch für die Abteilung zur Verfügung stehen.

Bei den Wahlen wurden alle Ämter besetzt. Für den Hauptverein, den FC Göttelfingen, dankte dessen Vorsitzender Klaus Flaig für die gute Zusammenarbeit und die Sportheimbewirtung. Da in drei Jahren eine große Sanierung anstehen würde, sehe er das Guthaben auf dem Bewirtungskonto als gut angelegt. Für die kommende Saison wünschte er der Abteilung sportlich viel Erfolg und ein gut besuchtes Jubiläumsfest.