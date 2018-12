Eutingen Nikolaus besucht die Kinder zu Hause

Jannik und seine Schwester Luisa setzten sich auf Mama Andreas Schoß und hörten gespannt zu, doch Angst schienen sie keine zu haben. Immerhin war Luisa der Knecht Ruprecht schon bekannt und der habe bisher seine Rute immer eingepackt gehabt. "Ich musste auch schon rausgehen, weil manche Kinder so starke Angst hatten und geschrien haben", erinnert sich Weinhardt an vergangene Besuche bei anderen Familien. Doch Luisa und Jannik blieben nach außen hin ganz gelassen.

Nach dem Erinnerungsfoto geht es weiter

Zuerst trug der Nikolaus das Positive von Luisa vor, dass sie freundlich und hilfsbereit und auch lieb gegenüber ihres kleinen Bruders Jannik sei. Luisa stimmte dem Nikolaus zu, wurde aber bald ruhig, denn der Nikolaus wünschte sich, dass sie morgens schneller in die Gänge komme. "Du gehst doch nächstes Jahr in die Schule, da kannst du nicht mehr so lange brauchen", hob der Nikolaus hervor. Luisa versprach, sich zu bessern und dankte herzlich für die tollen Geschenke.

Der Nikolaus musste schmunzeln, als er dem "Fetz" Jannik ins Gesicht schaute. Dieser schien keine Angst zu haben, weshalb der Nikolaus ihn als mutigen, kleinen, lieben Kerl lobte. Er solle aber seiner Schwester nicht mehr an den Haaren ziehen. Jannik hörte gespannt zu und der Nikolaus reichte ihm sozusagen zum Besiegeln des Versprechens seine Hand.

Jannik drückte sie leicht und so blieb Papa Armins Anspielung auf den Ruprecht nur ein Hinweis. "Ich bin am Ende, seid nicht gram, dass ich nicht nur loben kann, ich hab’s getan nach rechtem Maß, zupf jeder sich nun an der Nas", wollte der Nikolaus noch sagen, doch der Spruch schien nicht zu passen und so lobte er die Kinder.

Nach dem Erinnerungsfoto gingen die beiden Gesellen weiter, denn es standen noch einige Häuser in Eutingen auf der Liste. So manches Team nahm das Auto, denn die Häuser waren einige Straßen auseinander. Weinhardt und Seefried gingen weiter in Richtung Wengert und traten von da aus über den Aschenberg den Rückweg an. Zahlreiche Kinder freuten sich über die Besuche der Teams, die wieder eine kleine Spende erhielten.

Der Erlös aus dem Nikolaus-Besuch kommt der ehrenamtlichen Arbeit der Narrenzunft Eutingen zugute, die auch wieder im kommenden Jahr mit ihren Teams in Eutingen unterwegs sein wird.