Eutingen Nicht nur E-Autos sind eine Alternative zum Verbrennungsmotor

Er selbst fahre seit rund eineinhalb Jahren ein Erdgasauto, dass er beispielsweise auf dem Energiehof Weitenau tanke. Das Biomethan werde aus Pflanzenreststoffen gewonnen. "Somit ist die Wertschöpfung in der Gemeinde Eutingen", freut sich Kläger. Wenn er unterwegs sei, tanke er auch außerhalb das Erdgas (CNG). Die Tankstellen seien gut verteilt. Der Nachteil seines Erdgasautos sei allerdings, dass nicht die gleiche Energie-Effizienz vorhanden sei, wie wenn er Benzin tanken würde. "Das merke ich schon, wenn ich den Berg hochfahre und gut geladen ist", erklärt Kläger. Eder war sich sicher, dass sich bei den Erdgas-Fahrzeugen noch einiges entwickeln würde. Bis 2026 sei CNG immerhin steuerbegünstigt.

Markt entwickelt sich

Als weitere Alternative zum Verbrennungsmotor stellte der Horber Wasserstoff-Fahrzeuge vor. Innerhalb weniger Minuten könne das Fahrzeug betankt werden, das anschließend mehrere hundert Kilometer zurücklegen könne. "Dann gehen wir jetzt alle heim und suchen uns ein Auto, das mit Wasserstoff läuft?", wollte ein Zuhörer wissen. Eder wies daraufhin, dass es eine Alternative sei. Allerdings sei die nächste Wasserstoff-Tankstelle in Stuttgart und damit weit entfernt. Die Infrastruktur würde aktuell noch fehlen. Ebenfalls hätte so mancher Angst: "Fehlt da eine Dichtung am Tankstutzen, dann merkt man das ganz schnell", wusste ein Zuhörer. Eder erklärte, dass ein Druck bis zu 700 Bar herrsche. Die potenzielle Explosionsgefahr lasse so manchen aufhorchen, weshalb er das Wasserstoffauto als Alternative für Idealisten beschrieb.

Dazu komme, dass sich der Markt ständig entwickle. Über das autonome Fahren werde schon lange nicht mehr nur diskutiert, es gewinne immer mehr an Umsetzung. "Irgendwann kann das Auto für einen einkaufen gehen", wurde in den Raum geworfen. Einige Zuhörer scherzten, dass sich dann die Menschen gar nicht mehr bewegen würden.

In der Hoffnung, dass alternative und ressourcenschonende Fortbewegungsmöglichkeiten gefunden und ausgebaut werden, schloss der Nabu den Info-Abend ab.